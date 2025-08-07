Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Homem morre após ficar com faca cravada nas costas no Pará

A vítima apresentava seis perfurações na região das costas e teria que ser submetida a um procedimento cirúrgico.

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa (Carmem Helena / Arquivo O Liberal)

Um homem identificado como Raimundo Souza Sá, que foi vítima de um esfaqueamento e ficou com a faca cravada nas costas, morreu em Novo Progresso, sudoeste do Pará. O caso foi registrado na manhã de quarta-feira (6), no bairro Santa Luzia. A vítima ainda foi socorrida no Hospital Municipal, mas não resistiu.

Conforme o portal O Giro, o crime ocorreu por volta das 10h30, na Rua Castelo Branco, em um trecho conhecido como “Peixotinho”. A Polícia Militar informou que a guarnição foi acionada via Central e encontrou a vítima caída ao solo, com uma faca ainda cravada nas costas. Não há mais detalhes sobre as circunstâncias do esfaqueamento ou quem seria o autor do crime.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestou os primeiros socorros no local e Raimundo foi levado ao hospital em estado grave. Ele apresentava seis perfurações na região das costas e teria que ser submetido a um procedimento cirúrgico. No entanto, a vítima morreu antes de ser operada. O caso será investigado pela Polícia Civil.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

