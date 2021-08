Homem morre após engolir pedra de crack para evitar prisão em Itaituba

Um homem morreu no final da noite desta quarta-feira, 25, após engolir alguns quilogramas de droga, na tentativa de evitar uma prisão em flagrante por parte da polícia de Itaituba, no Sudoeste Paraense. Franciney de Souza Silva, de 37 anos, passou mal ainda na delegacia de Polícia Civil enquanto era ouvido e foi socorrido ao Hospital Municipal, mas no caminho para unidade de saúde, ele sofreu uma parada cardíaca.

O 15º Batalhão de Polícia Militar (BPM) teria abordado o homem no Centro de Itaituba, durante rondas de rotina. A guarnição avistou Franciney em atitude suspeita, juntamente com uma mulher, e os detiveram para averiguação. Enquanto os dois suspeitos eram levados para delegacia na viatura, o homem mastigou e engoliu a droga, que seria a substância conhecida como crack.

Depois de sofrer o ataque na ambulância, ele ainda foi levado ao hospital, onde a equipe médica realizou alguns procedimentos de reanimação, mas o homem não resistiu e morreu. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil, e o corpo do homem foi removido ao Núcleo Avançado de Itaituba do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. Somente o laudo emitido pelo serviço de necroscópica deve determinar a causa exata da morte do homem.