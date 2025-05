Homem é assassinado a tiros no oeste do Pará

Jailson de Jesus Ferreira da Costa foi encontrado morto com marcas de tiro pelo corpo na noite de quarta-feira (7/5), na PA-370, na região do Chapadão, em Santarém, oeste do Pará. Testemunhas relataram que ele estava em um bar quando dois suspeitos chegaram e dispararam aproximadamente 5 vezes contra Jailson.

Quando a Polícia Militar chegou na cena do crime, a vítima estava no chão. Segundo o portal O Impacto, moradores contaram que a dupla envolvida no homicídio logo após atirar contra Jailson antes da PM chegar. A Polícia Científica também foi acionada para realizar a perícia de local de crime e a remoção do corpo.

Até agora, as motivações do crime são desconhecidas. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre a morte de Jailson e aguarda retorno. Nenhuma pessoa foi presa por suspeita de envolvimento no caso.