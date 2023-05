Homem morre após cair do telhado enquanto fazia reparos, no Telégrafo

Um homem, identificado como Waldemir dos Santos de Jesus, morreu após cair do telhado enquanto fazia reparos, no bairro do Telégrafo, em Belém, na tarde desta segunda-feira (22). Depois de constatada a morte, a Polícia Científica do Pará (PCPA) foi chamada para periciar o local.

A reportagem de O LIBERAL foi até a residência para levantar mais informações.