Homem morre ao trocar tiros com policiais da Rotam, em Belém

Uma intervenção policial com resultado morte ocorreu no bairro Maracangalha, em Belém. Segundo os policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam), o homem atirou nos policiais, que revidaram. A ação ocorreu por volta das 18 horas de domingo (24).

Os militares disseram que, após receber uma denúncia, a guarnição da Rotam 20 foi até o endereço, na rua Providência. Na casa, eles perguntaram por Allan Christopher de Olivera Feio. A dona do imóvel disse que, há dias, ele não aparecia na residência. Mas autorizou os militares a entrarem na casa.

Ao chegar próximo ao chagão da residência, os militares contaram ter visto o suspeito fugindo. Dizem os policiais: “Foi dada a voz de parada (verbalização)... que, ao avistar a guarnição de Rotam, efetuou um disparo de arma de fogo. Fez-se necessário revidar à injusta agressão, efetuando dois disparos”.

Os policiais disseram ainda que imediatamente socorreram o homem, levando-o para a UPA da Sacramenta, “onde evoluiu a óbito”. Ainda segundo os PMs, foi apreendida uma pistola calibre ponto 40 (arma de uso privativo da Polícia) e um carregador com quatro munições. O boletim de ocorrência foi registrado na Seccional da Sacramenta. A Rotam não divulgou detalhes sobre a denúncia e nem sobre a acusação que pesava contra Allan.