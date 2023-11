Homem mata cachorro a tiros após animal comer sua comida em Moju, no Pará

Foi preso nesse sábado (11) na região do Alto Moju, na vila Arauaí, um homem suspeito de ter atirado no cachorro da vizinha após o animalter comido sua refeição. As informações foram repassadas pela Polícia Militar de Moju.

Segundo informações do boletim de corrência, o homem identificado como Edinaldo, teria informado aos policiais que matou o cachorro após o animal ter comido sua comida.

Foi dada voz de prisão e o suspeito foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil em Moju, nordeste do Pará, para os procedimentos cabíveis de acordo com a lei brasileira. A PM também apreendeu uma espingarda, arma que supostamente foi usada no crime contra o animal.

Com informações da PM