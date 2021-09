Homem leva três tiros, um deles na cabeça, mas sobrevive

Um homem foi baleado três vezes, em Tailândia, no nordeste do Pará, mas, mesmo assim, sobreviveu. A vítima foi identificada como Walmir Cunha Coutinho, de 48 anos. O Portal Tailândia também informou que a tentativa de homicídio ocorreu, na noite de sexta-feira (17), em uma distribuidora de bebidas, no centro daquela cidade.

Segundo a Polícia, o homem estava no estabelecimento acompanhado de amigos. Foi quando um desconhecido chegou de carro no local, desceu do veículo e atirou. Walmir foi atingido com três tiros, um deles na cabeça. Ele foi socorrido e levado para o hospital da cidade.

Policiais civis e militares estão fazendo buscas para identificar e localizar o criminoso. Até o momento, é desconhecida a motivação da tentativa de homicídio.