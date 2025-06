Homem investigado por feminicídio é preso pela PC no Marajó

Um homem investigado pelo crime de feminicídio foi preso durante a manhã da última sexta-feira (6), pela equipe da Polícia Civil do município de Breves, no Marajó. Durante a ação policial, foi cumprido contra o suspeito um mandado de prisão temporária expedido pela 2ª Vara Cível e Criminal local.

Segundo informações da PC, o crime foi cometido na madrugada do dia 27 de março de 2025, quando uma mulher foi gravemente ferida na cabeça. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no dia 27 de maio, dois meses depois do fato.

Além da prisão, os agentes cumpriram contra o investigado um mandado de busca e apreensão, que resultou no recolhimento de aparelhos celulares e outros objetos. A Polícia Civil segue apurando o caso.

Denuncie violência doméstica

É importante ressaltar a importância de buscar ajuda em casos de violência doméstica. Ao testemunhar agressões contra mulheres, é fundamental ligar para o número 190 e denunciar. Além disso, é possível fazer denúncias por meio do número 180, que corresponde à Central de Atendimento à Mulher, e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

Outras opções incluem o aplicativo Direitos Humanos Brasil (Android e iOS)e a página da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH) do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC).

A maioria dos casos de violência doméstica são cometidos por parceiros ou ex-companheiros das vítimas, mas a Lei Maria da Penha também abrange agressões perpetradas por familiares.

Vítimas de violência doméstica têm até seis meses para realizar a denúncia e buscar proteção.