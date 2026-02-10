Homem inventa roubo para recuperar celular entregue como pagamento de dívida e vai preso no Pará

Um homem de 42 anos foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira (9), no município de Soure, no arquipélago do Marajó, suspeito do crime de denunciação caluniosa. A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Estado do Pará, após a constatação de que o homem registrou falsamente uma ocorrência de roubo de celular.

De acordo com a Polícia Civil, Edivaldo Modesto Valle compareceu à Delegacia de Polícia de Soure para comunicar que teria sido vítima de um roubo ocorrido há cerca de dois dias. Diante da denúncia, a equipe de plantão iniciou diligências e localizou o aparelho celular na residência do suposto autor do crime.

No entanto, durante a condução das partes à unidade policial e após a realização dos interrogatórios, os policiais constataram que não houve violência, ameaça ou subtração forçada. As investigações apontaram que o celular havia sido entregue voluntariamente por Edivaldo a Alessandro como forma de garantia de um empréstimo.

Segundo a polícia, ao ser confrontado com as inconsistências da própria versão, o denunciante confessou que inventou a história do roubo com o objetivo de reaver o aparelho sem quitar a dívida existente. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante pelo crime previsto no artigo 339 do Código Penal, que trata da denunciação caluniosa.

O homem permanece à disposição da Justiça, e o cidadão inicialmente acusado por ele teve o nome preservado, sem qualquer responsabilização criminal. A Polícia Civil reforçou que denúncias falsas prejudicam o trabalho investigativo e desviam recursos que deveriam ser destinados ao atendimento de vítimas reais.