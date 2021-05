Homem invade shopping de Belém e ameaça consumidores com facão

Um homem invadiu o Boulevard Shopping, no bairro do Umarizal, em Belém, e assustou diversos clientes do estabelecimento. Ele estava com um facão e passou por seguranças e conseguiu ameaçar algumas pessoas que circulavam pelo local.

Alguns minutos depois ele foi imobilizado pelos seguranças do shopping e foi preso. A Polícia Civil informou que vai apurar o caso.

@belemfofoquei @belemtransito oq ta acontecendo no Boulevard gente? Agora 22:36, muitos carros de polícia tentando retirar essa pessoa encapuzada pic.twitter.com/H0TFIlPPil — BARROS (@Alltajr) May 28, 2021

Em nota, à Redação Integrada de O Liberal, o Boulevard Shopping informou que "a polícia foi acionada imediatamente e chegou rapidamente ao local para conter o suspeito. Não houve feridos. O Shopping está à disposição das autoridades competentes para colaborar com as investigações".