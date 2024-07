Homem foragido da Justiça utilizava nome do primo para escapar da polícia

Um homem que estava com mandado de prisão e foragido do sistema prisional foi capturado neste final de semana em Soure, no Marajó. Ele estaria utilizando o nome do primo para escapar da polícia. O suspeito foi preso por policiais militares do 8º Batalhão de Polícia Militar (PM).

Durante rondas na praia da Barra Velha, os policiais abordaram um homem em atitude suspeita e, após consulta nos sistemas da justiça, foi constatado que o suspeito tinha um mandado de prisão em aberto, porque estava evadido do sistema prisional.

O suspeito se apresentava com o nome do primo. Durante a abordagem, foram encontrados com ele uma bolsa rosa contendo cinco relógios, uma porção de maconha e um celular. O homem foi conduzido e apresentado na delegacia de Polícia Civil de Soure para os procedimentos legais.