Homem estupra jovem grávida dentro de hospital; polícia pede ajuda nas buscas

A Polícia Civil pede ajuda à população para capturar Silvio Nunes Froes, de 40 anos de idade. Ele é o suspeito de estuprar de uma jovem grávida dentro do Hospital José Mendes, no Amazonas. Com informações do Portal do Holanda.

As informações apontam que Silvio Froes é técnico de enfermagem, e trabalhava como vigia na unidade hospitalar. No dia do crime, ele teria dopado e violentado a mulher de 20 anos de idade, que está gestante de seis meses.

A vítima levou o caso à polícia e descobriu que essa não é a primeira acusação contra o suspeito. Após a repercussão do caso, Silvio Froes foi afastado do cargo e posteriormente exonerado.

Ele fugiu antes de ter a prisão decretada pela Justiça do município de Itacoatiara, no Amazonas. A Polícia Civil pede que quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro dele que ligue para o disque-denúncia 181.