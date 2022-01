Homem esfaqueia esposa no Paar, neste sábado (1º), em Ananindeua

Em Ananindeua, região metropolitana de Belém, houve m caso de tentativa de feminicídio, na manhã deste sábado (1º), no bairro do Paar. A informação é de que um casal teria discutido e o homem esfaqueado à mulher no pescoço.

O homem teria pulado o muro e fugido do local da agressão logo após ter aplicado os golpes de faca, e segue foragido. A vítima foi levada ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua, e segundo informações, o estado dela é grave.

Momentos antes do crime, Denise ainda compartilhou uma foto com o companheiro nas redes sociais, comemorando o Ano Novo.

A Polícia Civil procura por informações sobre o suspeito, mas até então não há registro de pistas sobre o paradeiro dele. A PC abrirá inquérito para investigar as circunstâncias da lesão corporal grave.