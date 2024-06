Homem é preso suspeito de tráfico de drogas após tentar fugir de abordagem em Igarapé-Miri

Um homem, que não teve o nome revelado, foi preso suspeito de tráfico de drogas após tentar fugir de uma abordagem policial no município de Igarapé-Miri, no nordeste do Pará. Conforme as informações da Polícia Militar, na tarde de sexta-feira (31), o investigado caminhava pelo conjunto Ticiano Miranda, no bairro São Paulo, quando correu ao observar a chegada da viatura.

A ação foi realizada por policiais do 31º Batalhão de PM, unidade que integra o Comando de Policiamento Regional IX (CPR IX). Segundo os agentes, a equipe realizava rondas quando observaram um homem andando pela via que, ao perceber a presença da viatura, se assustou e tentou fugir. Imediatamente, a guarnição seguiu em direção a ele e deu voz de parada, com o intuito de fazer a abordagem.

Na busca pessoal, foram encontrados com o suspeito 17 papelotes de uma substância semelhante à maconha, uma quantia de 89 reais em espécie e um aparelho celular. O suspeito, juntamente com o material apreendido, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotados os devidos procedimentos legais.

Conforme a PM, ações como essa reafirmam o compromisso da Polícia Militar com a comunidade de Igarapé-Miri, especialmente no combate ao tráfico de drogas. O policiamento preventivo, aliado à constante colaboração com a população local, vem atingindo excelentes resultados na apreensão de entorpecentes e, acima de tudo, na prisão dos responsáveis pelos delitos.