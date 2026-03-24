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Polícia

Homem é preso suspeito de integrar grupo especializado em furtos dentro de bancos no Pará

De acordo com a Polícia Civil, somente no Pará foram identificadas ao menos seis ocorrências com esse mesmo padrão delitivo no período aproximado de seis meses

O Liberal
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A imagem em destaque mostra policiais civis conduzindo o suspeito detido. (Foto: Divulgação | Ascom PCPA)

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso pela Polícia Civil nesta terça-feira (24/3), em São Miguel do Guamá, no nordeste do Pará, suspeito de participar de um grupo criminoso especializado na prática de furtos em agências bancárias. De acordo com a PC, somente no Pará foram identificadas ao menos seis ocorrências com esse mesmo padrão delitivo no período aproximado de seis meses.

As investigações apontaram que o modus operandi do grupo consistia em um dos suspeitos distrair funcionários da instituição e outro realizar a subtração de valores em dinheiro, aparelhos celulares e notebooks que estejam ao alcance e fugir do local em seguida.

Além disso, a Polícia Civil informou que há indícios de atuação também em outros estados brasileiros, o que evidencia o caráter interestadual da atividade criminosa.

Contra um dos suspeitos, a Delegacia de Repressão a Roubos a Bancos e Antissequestro (DRRBA) cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um homem pelo crime de furto qualificado em instituições bancárias. O homem foi preso em sua residência, sendo conduzido à unidade policial para a adoção dos trâmites legais cabíveis. Ele permanece à disposição do Poder Judiciário.

A PC segue com as investigações para identificação de outros possíveis envolvidos e completa elucidação dos fatos.

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