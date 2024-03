Homem é preso suspeito de comercializar armas e munições em Anapú

​Um homem foi preso em flagrante, nesta quarta-feira, 20, suspeito de comercializar ilegalmente armas e munições no município de Anapu, na Região de Integração do Xingu. Durante a operação, armas de fogo e mais de 300 cartuchos de munições também foram apreendidos pela Polícia Civil do Pará (PCPA).

“Agentes da Delegacia de Anapu chegaram até o comerciante por meio de investigação policial, sendo que, no momento em que o estabeleciment​o foi vistoriado, os agentes encontraram 309 cartuchos de munições de diversos calibres de arma”, informou o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende.

Além das munições, os policiais também apreenderam três pacotes de chumbo; 35 recipientes de pólvora; e duas armas de fogo, sendo um revólver e uma espingarda.

Ricardo Vieira, superintendente da região de Altamira, contou que a operação foi executada com o objetivo de reduzir os casos de homicídio em Anapu. “A operação 'Impacto' foi deflagrada com o objetivo de diminuir os índices de crimes na localidade, tendo como foco os delitos violentos, como homicídios, latrocínios”, informou ele.

Diante do flagrante, o comerciante foi encaminhado à delegacia para dar cumprimento às medidas cabíveis e, atualmente, encontra-se à disposição da Justiça.