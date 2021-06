Homem é preso por tentar aliciar mulher em Santana do Araguaia, no sudeste do Pará

Um homem que tentou aliciar uma mulher em um bar foi preso em flagrante na cidade de Santana do Araguaia, no sudeste paraense. A vítima procurou a delegacia do município após receber propostas indecentes de forma insistente por parte do acusado. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil nesta terça-feira (1º).

Segundo o relato da vítima, o suspeito a abordou no local onde ela trabalha e passado a lhe fazer propostas indecentes. Em determinado momento, o acusado também ofereceu à mulher uma certa quantia em dinheiro para manter relações sexuais com ela. A vítima pediu ajuda a outros funcionários do estabelecimento para que o sujeito saísse e após o ocorrido foi até a delegacia prestar denúncia.

Ao tomar conhecimento do fato, as autoridades policiais iniciaram de imediato as investigações para identificar e localizar o sujeito. O acusado foi encontrado e preso na última sexta-feira (28). Ele foi indiciado pelo delito de "Induzir ou Atrair Alguém a Prostituição", cuja fiança foi arbitrada em 10 salários mínimos.

Casos de qualquer tipo de violação contra a mulher podem ser denunciados para a Central de Atendimento à Mulher, por meio do Disque 180, ou em qualquer Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM).