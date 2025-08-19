Homem é preso por sequestrar e manter em cárcere privado a própria namorada no Marajó

Um homem foi preso na segunda-feira (18/8), na área rural de Breves, no Marajó, suspeito de sequestrar a própria namorada e mantê-la em cárcere privado. A equipe da Base Fluvial Antônio Lemos soube do caso depois de ter sido informada de que o companheiro da vítima portava ilegalmente uma arma de fabricação caseira calibre 20 e havia levado-a em uma pequena embarcação.

Diante das informações recebidas, agentes do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (GFlu), Polícia Civil e Polícia Militar se deslocaram até o local, em que foi constatado cárcere privado no contexto de violência doméstica, uma vez que a mulher foi levada mediante o uso de violência e grave ameaça.

Após o levantamento de informações da localização do suspeito, a equipe se deslocou até o Rio Preguiça, onde a prisão foi efetuada. Durante a captura, a vítima teria jogado a arma em posse do suspeito no rio, impossibilitando a apreensão do armamento devido à profundidade do trecho.

Para o titular da Segup, Ualame Machado, o caso reforça, mais uma vez, a atuação da segurança pública na malha fluvial do Pará.

“As Bases Fluviais têm se mostrado um ponto fundamental na coibição de crimes e preservação da paz social no Marajó e em outras áreas em que estão presentes, como no Baixo Amazonas. Além de aproximar a atuação institucional das populações ribeirinhas, é importante ressaltar a resposta rápida e eficaz nos casos de violência doméstica e contra a mulher. Nosso compromisso, enquanto sistema de segurança pública, também está na preservação de vidas”, disse o secretário.

Após a prisão, o investigado, a vítima e a testemunha foram conduzidos para a Seccional Urbana de Breves, onde ocorreu a autuação em flagrante e demais procedimentos cabíveis.