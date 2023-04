Homem é preso por porte ilegal de arma e ameaça

Um homem foi preso pela Polícia Militar, na noite do último domingo (16), por porte ilegal de arma e ameaça. O caso foi registrado no município de São Domingos do Araguaia, sudeste do Estado. Conforme relato dos policiais, o sargento Serra, da PM, recebeu um telefonema de uma pessoa que informava estar recebendo ameaça de morte do suspeito, identificado como Márcio de Andrade de 36 anos.

De imediato, a guarnição se deslocou até o endereço informado, na Rua do Areal, no Bairro Jardim Vitória. No momento da abordagem, Márcio foi encontrado com sinais evidentes de embriaguez e portando uma arma de fabricação caseira. Ao receber voz de prisão, o suspeito ainda ofereceu resistência e precisou ser algemado para que os policiais efetuassem a condução para a delegacia da cidade, onde foi autuado em flagrante pelos crimes.