Homem é preso por importunação sexual contra frentista, no sudoeste do Pará

Um homem foi preso, na tarde da última quinta-feira (29), por suspeita de importunar sexualmente uma frentista no município de Brasil Novo, no sudoeste do Pará. O caso é investigado pela delegacia da cidade.

A Polícia Civil teve acesso às imagens do circuito de monitoramento do posto de gasolina, localizado no centro de Brasil Novo, que mostram o momento em que o suspeito se aproxima por trás da mulher e passa a mão dela, indo embora do local na sequência.

A partir das filmagens, uma equipe de investigação identificou e localizou o homem, que foi preso em flagrante pelo crime de importunação sexual. Ele foi apresentado à Delegacia de Polícia para as medidas cabíveis.