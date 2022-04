Homem é preso por abusar sexualmente da enteada de 13 anos em Mosqueiro

Um homem foi preso pela Polícia Civil nesta segunda-feira, 25, em Belém, acusado de estupro de vulnerável. O acusado, que não teve a identidade divulgada, foi detido durante cumprimento de busca e apreensão na operação Baba Yaga, deflagrada pela PC, por meio da Seccional Urbana de Mosqueiro.



De acordo com informações da polícia, o crime aconteceu em dezembro do ano passado, em Mosqueiro. A vítima, que é enteada do acusado, tinha 13 anos na época do crime. O acusado abusou da adolescente durante um passeio ao distrito de Mosqueiro.

Após o atendimento policial, um exame sexológico foi realizado e comprovou o crime. O homem foi preso e ficará à disposição da justiça.