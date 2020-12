Homem é preso logo após receber nova remessa de crack

De acordo com a Polícia Civil, em Goianésia do Pará, no sudeste do estado, o homem autuado por tráfico de drogas e já à disposição da Justiça, cujo nome não foi divulgado pela polícia, foi preso justo no momento em que embalava 18 saquinhos com pedra de crack, que ao todo pesaram cerca de 900 gramas. O próprio homem informou à polícia que a remessa acabara de chegar na casa dele e lhe renderia aproximadamente R$ 9 mil.

A prisão ocorreu na tarde desta terça-feira (15), e os policiais chegaram ao imóvel do acusado de tráfico por denúncia. Os policiais informaram que estavam monitorando o suspeito, por meio de campanas e até o acompanhavam a distância pelas ruas de Goianésia, para identificar a rota de circulação do comércio dos entorpecentes.

Até que em certo momento, o suspeito foi abordado e o flagrante aconteceu e ele recebeu voz de prisão por causa de 18 embalagens de pedra de crack, pesando aproximadamente 900 gramas. A polícia também apreendeu um aparelho celular e uma motocicleta.

A Polícia investiga agora a participação de outras pessoas no esquema ilegal.