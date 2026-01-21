Homem é preso em flagrante por agredir companheira com prótese no braço em Soure

Um homem foi preso em flagrante nesta terça-feira (21), no município de Soure, no arquipélago do Marajó, suspeito de agredir fisicamente a própria companheira no contexto de violência doméstica. A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM).

De acordo com informações policiais, a vítima compareceu à delegacia apresentando lesões corporais e relatou que foi agredida com socos pelo companheiro dentro da residência do casal. Segundo o relato, durante uma discussão, o suspeito desferiu golpes de forma proposital no braço direito da mulher, membro no qual ela possui uma prótese cirúrgica, o que provocou intenso inchaço e dor.

A vítima informou ainda que o agressor chegou a arremessar um pedaço de mármore em sua direção, não sendo atingida por circunstâncias alheias à vontade do autor.

Após o registro da ocorrência, diligências imediatas foram realizadas, resultando na condução do suspeito à unidade policial. Em interrogatório, ele admitiu ter segurado a vítima com força, reconhecendo a possibilidade de ter causado lesão no membro fragilizado da companheira.

A materialidade do crime foi confirmada por depoimentos testemunhais e por prontuário médico apresentado à autoridade policial. Diante da gravidade do caso e do risco à integridade física da vítima, a prisão em flagrante foi ratificada, e houve representação pela prisão preventiva para garantia da ordem pública e cumprimento das medidas protetivas de urgência.

O homem permanece custodiado na Delegacia de Polícia de Soure, à disposição do Poder Judiciário.