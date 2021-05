Homem é preso em flagrante após extorquir e ameaçar professora

Um homem, identificado como Regesclay de Almeida Ferreira, foi preso em flagrante, na tarde do último sábado (15), suspeito de extorquir e ameaçar uma professora no município de Capanema, nordeste do estado. A prisão aconteceu durante a Operação Don Juan, deflagrada pela Polícia Civil.

De acordo com o delegado Rubens Mattoso, a vítima e o suspeito teriam se conhecido pela internet. Em um dos encontros, ele desbloqueou sem permissão o celular dela, pegou fotos íntimas e passou a extorqui-la. “Ele chegou a exigir uma quantia em dinheiro para que não divulgasse as fotos. Usava de números diferentes para chantagear e ameaçar. De forma mais abusada ainda, ele fez contato com a mãe da vítima, uma senhora de idade. Tudo para obter vantagem econômica indevida”, afirmou Rubens.

“No primeiro encontro, ele se mostrou ser um super-herói. Mas, no segundo encontro já começou a ter mudança de comportamento, o que levou a vítima a nos procurar e nós a encorajamos para fazer a denúncia contra ele”, contou.

O suspeito é natural da cidade de Castanhal e havia convidado a vítima para passar o final de semana em Bragança, sob ameaça de divulgar as fotos, caso ela não aceitasse. Após muita insistência, ela aceitou o convite e avisou a polícia. “Ela comprou a passagem de ônibus dele e ele veio para Capanema. Chegando aqui, quando ele desceu no Terminal Rodoviário, ele ligou para avisar que já tinha chego. Ele entrou no carro da vítima e ainda tentou beijá-la a força. E foi quando nós demos voz de prisão. Ele se mostrou bastante frio e ainda tentou negar”, detalhou o delegado.

Regesclay foi conduzido até a delegacia de Capanema. O suspeito está incurso nos crimes de ameaça, extorsão, importunação sexual e invasão de dispositivo informático. O Auto de Prisão em Flagrante foi comunicado ao Juiz da Comarca e o suspeito encontra-se à disposição da justiça.