Homem é preso e adolescente apreendido com droga e arma em Castanhal

Um homem foi preso e um adolescente apreendido na noite de quinta-feira (18), na cidade de Castanhal, nordeste paraense. A ação da guarnição Falcão da Polícia Militar ocorreu na travessa Raimundo Alves, na área conhecida como “Portelinha”.

Durante a patrulha, os policiais avistaram alguns indivíduos em atitude suspeita. João Paulo, 28 anos, ao perceber a aproximação dos policiais, tentou se desfazer de um objeto jogando-o no mato e tentou fugir, mas foi rapidamente contido.

O objeto descartado por João Paulo foi identificado como uma pistola PT 100, que estava carregada com 7 munições intactas. Além disso, com um menor de idade presente no local, foram encontrados 10 gramas de maconha.

Ambos os indivíduos, juntamente com o material apreendido, foram encaminhados à Delegacia do Centro para as devidas providências legais.

A Polícia Civil informa que um suspeito foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Durante buscas no sistema, foi identificado um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio, ocorrido em junho deste ano, que foi cumprido. As equipes também identificaram um adolescente que já havia sido apreendido anteriormente pelo crime de homicídio, e cumpre medida socioeducativa. Foram apreendidas uma arma de fogo e munições.