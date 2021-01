Homem é preso com carro roubado há 12 anos

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperaram um veículo com registro de roubo há 12 anos em Altamira, no sudoeste paraense, neste sábado (9).

Os policiais avistaram um veículo estacionado e, após consultas aos sistemas, identificaram divergências nas informações. Então, os agentes abordaram o veículo de modelo Gol. Um homem de 25 anos se apresentou como proprietário e abriu o automóvel para que fosse realizada vistoria.

Durante a fiscalização, foram encontrados indícios de adulterações nos identificadores. Os agentes perceberam elementos que indicavam outro veículo, da mesma marca e modelo, porém com placas diferentes. O condutor então apresentou um licenciamento do ano de 2009, do Estado de São Paulo.

Após mais consultas, foi verificado que o documento do veículo (CRLV) fazia parte de um lote de formulários de documentos extraviados/furtados do DETRAN, na cidade de Santos (SP), no dia 11 de outubro de 2009.

Foi constatado que o veículo era originário de Olinda (PE) e possuía ocorrência de roubo/furto registrada em 2009, na cidade pernambucana de Paulista.

Perguntado sobre a procedência do veículo, o condutor disse aos policiais que pertencia a seu irmão, morto há dois anos, e que o carro foi adquirido por R$ 10 mil.

O homem foi detido e conduzido à Delegacia da Polícia Federal para os procedimentos cabíveis e responderá pelos crimes de receptação e uso de documento falso.