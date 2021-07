Homem é preso com 39 toras de madeira em terra indígena

Um homem que não teve identidade divulgada foi preso pela Polícia Federal de Altamira na manhã desta sexta-feira, 16, sob suspeita de exploração ilegal de vegetação em uma terra indígena do município de Placas, sudoeste paraense. Durante a ação, também estiveram presentes agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Fundação Nacional do Índio (Funai).

De acordo com informações da PF, o suspeito foi flagrado com 39 toras de massaranduba. O material foi apreendido, juntamente com dois tratores, uma caminhonete, um gerador de energia e uma máquina de solda.

O suspeito de exploração ilegal de madeira foi flagrado habitando a Terra Indígena Cachoeira Seca sem autorização. Foi lavrado um auto de prisão e o homem foi encaminhado para a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), onde está a disposição da Justiça.

O suspeito responderá pelos crimes de desmatamento ilegal de floresta nativa e invasão de terras da União.