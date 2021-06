Homem é preso, após tentar enforcar a companheira

Um homem foi preso na noite da última quarta-feira (9), no bairro Bela Vista, em Marabá, após denúncias de que estaria agredindo violentamente sua companheira, batendo a cabeça dela na parede, mordendo e tentando enforcá-la.

De acordo com a Polícia Militar, que foi acionada para ir até a residência do casal, muitos gritos, vindo de dentro da casa, eram ouvidos na rua.

O casal estava trancado dentro do quarto e a mulher chorava desesperadamente, afirmando que havia sido agredida. Ainda de acordo com a PM, as lesões eram visíveis no braço da mulher.

Ao ser abordado, o homem informou que estava apenas conversando com a companheira.

Ele foi encaminhado à 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde vai responder pelo crime de violência doméstica.