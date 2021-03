Homem é preso após roubo e agressão em área de garimpo de Itaituba

Um homem foi preso por agredir e roubar a moto de um senhor de 58 anos em Itaituba, oeste do Pará. Um adolescente foi apreendido pelos atos infracionais equivalentes contra a mesma vítima. O caso ocorreu no sábado (13). A dupla foi localizada nesta segunda-feira (15) e reconhecida. O veículo foi recuperado e o senhor passa bem após o golpe de terçado na cabeça.

No dia em que tudo ocorreu, o senhor de 58 anos se dirigiu à região do garimpo Crepurizinho. Estava à procura de emprego. Depois, à noite, encostou em um bar. Um adolescente pediu carona ao motociclista, para levá-lo em casa, no barraco onde morava. Mesmo relutante, acabou aceitando fazer o favor e levou o jovem, que pediu para conduzir a moto. Talvez pelo consumo de bebida alcoólica, a vítima deixou.

Pelo caminho, um outro homem se aproximava de moto também. Abordou os dois e deu o golpe de terçado na cabeça do senhor. Ele conseguiu fugir e ficou escondido em uma mata até a manhã de domingo (14). Passava de meio-dia quando ele conseguiu sair e buscar ajuda. Foi aí que ele procurou a Polícia Civil e relatou tudo. Foi encaminhado para atendimento médico, enquanto policiais civis e militares saíram em busca dos envolvidos no caso.

Após denúncias, a PM conseguiu localizar a moto nesta segunda (15), prender o autor do golpe na cabeça da vítima e apreender o adolescente. A moto foi devolvida. O homem e o adolescente foram apresentados na delegacia de Itaituba para os procedimentos específicos de responsabilização de cada um.