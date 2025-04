Homem é preso após invadir casa e ser flagrado sem roupas ao lado de crianças em Parauapebas

Um homem foi preso pela Polícia Militar ao ser flagrado sem roupas ao lado de duas crianças em uma casa no bairro Céu Azul, em Parauapebas, no sudeste paraense. O caso ocorreu na madrugada de segunda-feira (7), quando o suspeito teria invadido o imóvel. Vizinhos da área agrediram o suspeito após a proprietária do imóvel gritar pedindo ajuda. Uma faca, que estava com o suspeito, foi apreendida e apresentada na delegacia.

As informações iniciais são de que a PM foi acionada por volta de 00h05. Os agentes foram informados sobre o caso e, ao chegarem ao local, encontraram o suspeito sendo agredido. O homem estava caído ao chão, com várias escoriações nas costas. Conforme a proprietária da casa invadida, o suspeito seria vizinho da família. A mulher pediu ajuda ao perceber que o homem estava completamente despido, em um momento em que as duas filhas menores estavam sozinhas no local.

O companheiro da mulher e os vizinhos impediram a fuga do suspeito. O homem ainda tentou escapar segurando uma faca, mas acabou sendo imobilizado e agredido pela população. Apesar da gravidade da situação, ainda não foi confirmado se houve contato físico ou qualquer tipo de abuso por parte do suspeito contra as crianças. O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado para os procedimentos legais na 20ª Seccional de Polícia Civil de Parauapebas. Diante da confusão no local, os policiais optaram por utilizar algemas no suspeito, garantindo a segurança dele e da equipe.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou em nota que o caso é investigado sob sigilo.