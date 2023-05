Homem é preso após esfaquear mulher em aniversário de Brejo Grande do Araguaia

Um homem foi preso em flagrante depois de ter esfaqueado a companheira, na manhã da última quinta-feira (11), no município de Brejo Grande do Araguaia, a 100 quilômetros de Marabá, no sudeste do Pará. Testemunhas informaram à Polícia Civil do Pará (PCPA) que o crime ocorreu após o casal sair do evento de aniversário da cidade. A vítima não corre risco de morte.

As pessoas que presenciaram o fato disseram também que durante a festividade já havia ocorrido uma discussão. Ao término do evento, já ao amanhecer, ambos foram embora ainda brigados, conforme disseram as testemunhas, momento em que o homem, armado com uma faca, passou a agredir a mulher. A violência só terminou quando alguns frequentadores da festa resolveram intervir e levar a vítima ao Hospital Municipal.

Depois de cometer o crime, o agressor ainda tentou fugir, porém foi alcançado por um grupo de pessoas que o cercaram, encurralando-o na parede de uma residência. No local, ele passou a sofrer agressões com paus e pedras até que uma equipe da Polícia Militar do Pará (PMPA) chegasse para interromper a investida. O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante e está à disposição do Poder Judiciário.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil e aguarda um retorno.