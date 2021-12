Homem é preso após dono de TV roubada reconhecer o aparelho em site de compra e venda

Um homem de 21 anos foi preso após fazer anúncio em um site de compra e vendas, no último sábado (18), em Manaus (AM). O acusado é suspeito de tentar vender uma televisão roubada. As informações são do Portal do Holanda.

A prisão aconteceu após denúncia dos proprietários da TV, que reconheceram o objeto e passaram o endereço descrito no anúncio para os policiais.

O preso foi encaminhado ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).