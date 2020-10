Homem é preso durante abordagem da PRF em Altamira, no Pará

Um homem foi preso durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta terça-feira (27) em Altamira, no sudoeste paraense. A prisão ocorreu por volta de meio-dia. O acusado, que não teve a identidade revelada, possuía um mandado de prisão em aberto desde o ano de 2018 por homicídio.

De acordo com informações da PRF, inicialmente o condutor de um veículo Celta apresentou documentações sem restrições. Entretanto, após consulta ao sistema do Banco Nacional de Mandado de Prisão/BNMP, os agentes perceberam que o homem possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime do artigo 121, §2º, II (homicídio por motivo fútil), expedido em 28 de maio 2018.

Por conta disso, o acusado foi encaminhado a autoridade policial de plantão da delegacia de polícia civil de Altamira para os demais procedimentos.