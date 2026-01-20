Capa Jornal Amazônia
Homem é perseguido e assassinado no meio da rua em Benevides

Suspeito utilizou pelo menos dois carregadores de pistola 40mm para matar Antônio Alberto na tarde desta terça-feira (20)

O Liberal
fonte

Antônio Alberto morreu após ser atingido por três tiros no meio da rua do conjunto Cohab, em Benevides. (Reprodução redes sociais)

Um homem foi morto na tarde desta terça-feira a tiros no meio da rua, no município de em Benevides, na Região Metropolitana de Belém. A vítima foi identificada como Antônio Alberto, que estava chegando na casa do tio no conjunto Cohab. Alberto morreu com três tiros, tendo um acertado o pulmão e o coração.

De acordo com informações da Polícia Científica do Estado do Pará (PCEPA), que esteve no local para realizar as perícias do crime, várias cápsulas de uma arma de calibre 40 mm foram encontradas pelo chão. Ainda não se sabe as motivações do homicídio e quantas pessoas participaram do crime. Pelo menos 10 cápsulas de tiros foram encontradas na rua,.

A perícia apontou que foram feitos vários disparos contra Antônio Alberto. O rapaz chegava na casa do tio, que mora no conjunto Cohab, quando foi surpreendido pelo assassino. A vítima ainda bateu no portão em desespero pedindo para que abrissem a casa para ele, porém não houve tempo. O criminoso se aproximou e começou a atirar. Pelo menos dois carregadores de pistola foram utilizados no homicídio.

Alberto ainda chegou a correr tentando se salvar. Alguns tiros atingiram a fachada da casa do tio da vítima. Outros ficaram na fachada de uma sorveteria, onde Alberto passou correndo pela frente. A perícia conseguiu identificar que pelo menos três disparos atingiram o rapaz. Um tiro atingiu as nádegas, outro atingiu o calcanhar e o tiro fatal atingiu as costas de Antônio Alberto. A bala perfurou o pulmão e parou no coração.

A vítima ainda conseguiu correr por aproximadamente 100 metros, mas caiu no chão. Ele morreu no local, sem conseguir ser socorrido. A Polícia Científica fez todo o percurso que a vítima percorreu até cair no chão. O corpo seguirá para o Instituto Médico Legal (IML) para necrópsia. As cápsulas recolhidas pela população da rua, não puderam ser coletadas pela perícia, devido os procedimentos técnicos. A orientação é que os cartuchos sejam entregues para o delegado do caso, que fará a solicitação pericial.

A Polícia Científica do Pará informou que "realizou os procedimentos periciais no local e o corpo da vítima será submetido a exame necroscópico, antes da liberação aos familiares". A Polícia Civil informou que "o caso foi registrado na Delegacia de Benevides. A vítima morreu após ser atingida por disparos de arma de fogo. Perícias e remoção do corpo foram solicitadas. A Delegacia instaurou inquérito policial e faz buscas para identificar e prender o autor do crime".

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

polícia

homicídio em benevides

benevides

assassinato
Polícia
.
