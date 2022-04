Homem é morto pela Polícia Militar após denúncia de violência contra mulher

Misac da Silva Figueiredo, 27 anos, foi morto pela Polícia Militar na manhã deste domingo (3), em Mosqueiro. O caso ocorreu após policiais militares receberem uma denúncia de tentativa de homicídio ao lado do 25º Batalhão, na avenida 16 de novembro, próximo a Equatorial, no bairro do Farol. A ocorrência foi registrada na 9° Seccional de Mosqueiro.

O homem foi flagrado pela guarnição da PM agredindo com socos e gargalo de garrafa uma mulher que seria sua companheira. Após uma tentativa de negociação, o acusado ameaçou cortar o pescoço da mulher e foi atingido por um disparo no peito feito por um policial na tentativa de neutraliza-lo.

Misac chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital Geral de Mosqueiro evoluindo a óbito em seguida.