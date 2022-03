Homem é morto, nesta Quarta-feira de Cinzas (2), no Distrito Industrial de Ananindeua

Um homicídio foi registrado, nesta Quarta-feira de Cinzas (2), no município de Ananindeua, na região metropolitana de Belém. A vítima foi identificada como Fabricio da Silva Mafra, de 26 anos. Em circunstâncias ainda desconhecidas, ele foi baleado e morreu no local, na avenida Zacarias de Assunção, no Distrito Industrial.

A Polícia Científica do Pará foi acionada por volta das 6h20 e fará o levantamento de local. Policiais militares também estão na cena do crime, coletando as primeiras informações sobre o homicídio. Essa matéria está em atualização.