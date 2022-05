Homem é morto com tiros na cabeça em Itaituba

Na madrugada desta quarta-feira (11), Weslley Lima de Araújo, de 37 anos, conhecido como “PC” ou “PCzeiro”, foi alvo de tiros na 12ª rua, no beco da feira da Johil, bairro Bela Vista, em Itaituba, sudoeste do Pará. Os disparos atingiram a cabeça, o pescoço e o tórax de Weslley. A motivação do crime ainda é desconhecida e o autor dos disparos não foi localizado.

A guarnição da Polícia Militar (PM) do 15° Batalhão Transamazônica foi acionada por volta das 3h40 e encontrou Wesley já caído no chão. Uma equipe de socorristas do 7° Grupamento de Bombeiros Militar (GBM) foi chamada para prestar os primeiros atendimentos.

Em seguida, Wesley foi levado para o Hospital Regional Público de Tapajós. “Ele não estava consciente, mas encontrava-se com vida, durante o deslocamento e até o momento da entrega no HRT”, disse o comandante de socorro do 7° GBM em entrevista para o portal Plantão 24 Horas News.

Entretanto, por volta das 5h30, Wesley faleceu em decorrência dos ferimentos. A família da vítima compareceu, na manhã desta quarta-feira (11), na delegacia da Polícia Civil para registrar o boletim de ocorrência. Segundo informações da TV One Itaituba, o autor dos disparos seria conhecido como “Lourinho” e, até o momento, não teria sido preso. A Polícia Civil segue investigando o caso.