O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem é morto com tiro na cabeça em área de garimpo de Itaituba

O crime ocorreu na tarde de sábado (24), na comunidade de Cuiú-Cuiú

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa. (Arquivo / Thiago Gomes / O Liberal /)

Um homem identificado somente como Natanael foi morto com um tiro na cabeça dentro de um imóvel na área garimpeira de Itaituba, no sudoeste do Pará. O homicídio ocorreu na tarde de sábado (24), na comunidade de Cuiú-Cuiú, em uma área de ‘baixão’ - como é popularmente conhecida devido à prática de exploração realizada próximo a rios. O corpo da vítima foi periciado e removido neste domingo (25).

A denúncia sobre o assassinato foi realizada por volta das 19h10, quando uma testemunha procurou o Posto Policial Destacado (PPD) da comunidade de Cuiú-Cuiú para relatar o crime. Ele contou que Natanael foi baleado por volta de 14h20.

De acordo com o depoimento, a testemunha trabalhava em um baixão junto com o suspeito do crime. Durante a tarde, ambos ouviram pedidos de socorro vindos do barraco onde estava a irmã do suspeito. Diante da situação, os dois seguiram rapidamente até o local. Ao chegar, o suspeito entrou em seu próprio barraco, pegou um revólver calibre .22 e se dirigiu ao imóvel onde estavam sua irmã e Natanael.

Ainda conforme as informações repassadas à polícia, o suspeito entrou no imóvel e efetuou um disparo que atingiu a cabeça de Natanael. A vítima caiu no chão, gravemente ferida e agonizando. Após o disparo, o suspeito teria recolhido alguns pertences e fugido do local junto com a irmã, utilizando uma motocicleta do tipo Bros. A testemunha informou que só conseguiu chegar à comunidade de Cuiú-Cuiú no início da noite, pois estava sem meio de transporte e precisou fazer o percurso a pé. Também não há mais detalhes sobre a motivação para a mulher estar gritando ou pra a vítima ter sido baleda pelo suspeito.

A guarnição policial recebeu informações de que os suspeitos chegaram à comunidade e embarcaram em um carro de linha com destino ao distrito de Moraes Almeida. O motorista do veículo foi localizado e relatou que deixou o suspeito e a irmã na rodoviária do distrito cerca de 30 minutos antes de ser abordado pela polícia.

O corpo da vítima permaneceu no local onde o homicídio ocorreu até a manhã de domingo (25), devido a ser uma área de difícil acesso e a cerca de 30 quilômetros da comunidade. Além disso, as fortes chuvas que atingiram a região dificultaram o deslocamento das equipes até o local exato do crime.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

