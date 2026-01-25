Homem é morto com tiro na cabeça em área de garimpo de Itaituba

Um homem identificado somente como Natanael foi morto com um tiro na cabeça dentro de um imóvel na área garimpeira de Itaituba, no sudoeste do Pará. O homicídio ocorreu na tarde de sábado (24), na comunidade de Cuiú-Cuiú, em uma área de ‘baixão’ - como é popularmente conhecida devido à prática de exploração realizada próximo a rios. O corpo da vítima foi periciado e removido neste domingo (25).

A denúncia sobre o assassinato foi realizada por volta das 19h10, quando uma testemunha procurou o Posto Policial Destacado (PPD) da comunidade de Cuiú-Cuiú para relatar o crime. Ele contou que Natanael foi baleado por volta de 14h20.

De acordo com o depoimento, a testemunha trabalhava em um baixão junto com o suspeito do crime. Durante a tarde, ambos ouviram pedidos de socorro vindos do barraco onde estava a irmã do suspeito. Diante da situação, os dois seguiram rapidamente até o local. Ao chegar, o suspeito entrou em seu próprio barraco, pegou um revólver calibre .22 e se dirigiu ao imóvel onde estavam sua irmã e Natanael.

Ainda conforme as informações repassadas à polícia, o suspeito entrou no imóvel e efetuou um disparo que atingiu a cabeça de Natanael. A vítima caiu no chão, gravemente ferida e agonizando. Após o disparo, o suspeito teria recolhido alguns pertences e fugido do local junto com a irmã, utilizando uma motocicleta do tipo Bros. A testemunha informou que só conseguiu chegar à comunidade de Cuiú-Cuiú no início da noite, pois estava sem meio de transporte e precisou fazer o percurso a pé. Também não há mais detalhes sobre a motivação para a mulher estar gritando ou pra a vítima ter sido baleda pelo suspeito.

A guarnição policial recebeu informações de que os suspeitos chegaram à comunidade e embarcaram em um carro de linha com destino ao distrito de Moraes Almeida. O motorista do veículo foi localizado e relatou que deixou o suspeito e a irmã na rodoviária do distrito cerca de 30 minutos antes de ser abordado pela polícia.

O corpo da vítima permaneceu no local onde o homicídio ocorreu até a manhã de domingo (25), devido a ser uma área de difícil acesso e a cerca de 30 quilômetros da comunidade. Além disso, as fortes chuvas que atingiram a região dificultaram o deslocamento das equipes até o local exato do crime.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.