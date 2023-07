Homem é morto com quatro tiros dentro de residencial de Parauapebas

Magniel Telis de Almeida, 29 anos, foi assassinado, na manhã de sábado (29), em um residencial de Parauapebas, sudeste do Pará. A polícia disse que tudo indica que uma pistola 9mm tenha sido utilizada contra a vítima, por conta de cápsulas desse armamento foram encontradas próximas ao corpo. Na mão dele, um papelote com droga foi encontrado. Com informações do Correio de Carajás.

Moradores acionaram a Polícia Militar para o homicídio. Magniel foi atingido por quatro disparos de arma de fogo, conforme a apuração do Correio. Uma testemunha, que preferiu não ter sua identidade divulgada, contou dez pessoas no encalço da vítima, que seguia à frente, aparentemente tranquila. Na sequência os tiros foram ouvidos.

Ainda de acordo com a pessoa que viu o crime e informou ao Correio, alguns indivíduos estavam com rádios e após os disparos, saíram correndo para um prédio abandonado, dentro da área da localidade. Conforme a testemunha, a vítima e nem os integrantes do grupo eram moradores do residencial.

As polícias Civil e Científica foram acionadas. A Polícia Militar permaneceu na cena do crime até a chegada desses órgãos. A Delegacia de Homicídios deve investigar a autoria do crime e outros detalhes do caso. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes e atualizações desse homicídio e aguarda retorno.