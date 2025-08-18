Capa Jornal Amazônia
Polícia

Homem é morto com golpes de tesoura e asfixiado com cintos em Pacajá

O crime ocorreu na tarde de domingo (17), embaixo da ponte localizada na Rodovia Transamazônica

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa (Foto: Arquivo)

Um homem que ainda não teve o nome revelado foi assassinado asfixiado com cintos e golpes de tesoura em Pacajá, no sudoeste do Pará. O corpo foi encontrado na tarde de domingo (17), às margens do Rio Pacajá, embaixo da ponte localizada na Rodovia Transamazônica, a BR-230. As informações iniciais são de que a vítima aparentemente seria um homem em situação de rua.

Conforme as informações preliminares, a equipe da Polícia Civil foi acionada por volta de 17 horas para verificar o homicídio. A Polícia Militar esteve no local e comunicou que a área é conhecida por ser frequentada por pessoas que passam o dia consumindo bebidas alcoólicas.

No local, os agentes verificaram que a vítima apresentava sinais de estrangulamento. Dois cintos estavam amarrados ao redor do pescoço do homem. Além disso, também havia perfurações na região frontal da vítima, que possivelmente teriam sido causadas por uma tesoura encontrada próxima ao corpo, com as pontas tortas.

Moradores relataram aos agentes que o homem costumava ser visto nas proximidades do Terminal Rodoviário, consumindo bebidas em companhia de outros indivíduos. A Polícia Civil (PC) segue empenhada em identificar tanto a vítima quanto os possíveis autores do assassinato. A perícia foi realizada pela Polícia Científica (PCEPA) no local.

Em nota, a PC comunicou que o caso é investigado como homicídio doloso pela Delegacia de Pacajá. "A vítima não foi identificada. Perícias foram solicitadas para auxiliar na investigação", informou a instituição. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

