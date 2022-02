Homem é morto com golpe de facão no sudoeste paraense

Um homem identificado como Josivan Nunes da Silva, de 31 anos, foi morto com com um golpe de facão na região da cabeça, na noite do último sábado (26), por volta das 20h, próximo a um bar da travessa Treze de Maio, no centro do município de Brasil Novo, sudoeste paraense. A informação foi divulgada pelo site Confirma Notícia, na manhã deste domingo (27), a partir de apuração com a Polícia Militar.

Josivan chegou a ser socorrido pela equipe plantonista do Hospital Municipal da cidade. Um vigilante de um hospital acionou a polícia ao ver a situação em que a vítima estava.

Não há informações precisas sobre quem teria sido responsável pelo golpe que matou Josivan, mas testemunhas relataram que, após cometer o crime, o suspeito fugiu. Esse suspeito teria um desentendimento antigo com a vítima. A Polícia Civil investiga o caso.