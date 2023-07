Homem é morto com gargalo de garrafa na Avenida Presidente Vargas, em Belém

Um homem foi morto, na manhã deste domingo (23), na Avenida Presidente Vargas, nas proximidades da Rua Ó de Almeida, centro comercial de Belém. Segundo informações do Centro Integrado de Operações (Ciop), a vítima é uma pessoa em situação de rua e foi atingida com um gargalo de garrafa durante uma briga. Até o momento, ninguém foi preso.

Um equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou o óbito. A Polícia Militar manteve o isolamento da área do crime até a chegada da perícia. A Divisão de Homicídios da Polícia Civil e a Polícia Científica do Pará foram acionadas.

A investigação busca imagens de câmera de segurança que ajudem a identificar o suspeito. Informações que possam ajudar no trabalho da polícia devem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.