Homem é morto com facada no pescoço durante festa em Santa Izabel

Um homem identificado como João Victor da Silva Cordeiro foi morto com uma facada no pescoço no último domingo (8), em Santa Izabel, região metropolitana de Belém. O crime aconteceu durante uma festa de aparelhagem e, segundo testemunhas, ocorreu após a vítima tentar apartar uma briga.

Segundo relatos de testemunhas repassados à Polícia, um dos envolvidos na confusão deixou o local e retornou logo depois, desferindo o golpe fatal contra João Victor. A Polícia Militar foi acionada e confirmou a ocorrência. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Castanhal.

A Polícia Civil informou que o suspeito do homicídio foi preso e está à disposição da Justiça. “O caso é investigado pela Delegacia de Santa Izabel do Pará. Perícias foram solicitadas”, declarou a instituição em nota.