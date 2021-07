Homem é morto ao tiros quando ia comprar pão ao lado da esposa

Um homem de 25 anos foi morto a tiros no momento em que estava indo comprar pão. Delcilene Araújo de Oliveira, de 25 anos, estava acompanhado da esposa, em Iranduba (AM), no último sábado (10). As informações são do Portal do Holanda.

Segundo a Polícia, Delcilene e a esposa estavam juntos na frente de uma panificadora quando um homem, a pé, se aproximou e efetuou os disparos contra o alvo.

O autônomo chegou a ser levado para um hospital, mas não resistiu os ferimentos e morreu. A Polícia investiga o paradeiro do autor e as motivações do crime.