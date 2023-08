Homem é morto a tiros no bairro do Guamá, em Belém

Um homem foi morto a tiros, no bairro do Guamá, em Belém, na noite de domingo (27). Segundo as primeiras informações, a vítima é um mototaxista identificado parcialmente como Clebinho. Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias do homicídio.

Em nota, a Polícia Militar informou que o homem foi levado pela população para o Pronto Socorro Municipal do do Guamá, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Também em nota, a Polícia Civil informou que equipes da Seccional do Guamá realizam diligências para identificar e localizar a autoria do crime. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, número 181.