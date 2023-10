Homem é morto a tiros em Salinópolis, no Pará

Suspeito de ser o autor de um homicídio, um homem de 48 anos foi preso neste domingo (29), em Salinópolis, no Pará. O crime ocorreu no sábado (28). A ação integrada contou com apoio de agentes da Delegacia do município, do Núcleo de Apoio a Investigação (NAI) de Capanema e policias militares.

Segundo o delegado Rodolfo Carvalho, a prisão rápida foi resultado do trabalho integrado entre as forças de segurança que atuam na regional. "De forma integrada, conseguimos encontrar o suspeito horas após o fato. Ele foi encontrado próximo a uma praça localizada em frente a um resort de Salinas. E, com ele, também foi encontrado um revólver e munições, que foram apreendidos e encaminhando para perícia. Tudo indicada que a arma foi o instrumento do usada no crime", contou.

Há informações de que o crime tenha tido motivação passional. Mas essa informação não foi divulgada pela Polícia Civil. Após apresentação na unidade policial, o suspeito foi será encaminhado ao estabelecimento prisional e ficará à disposição Poder Judiciário. A Polícia não divulgou os nomes do suspeito e da vítima.