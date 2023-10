Homem é morto a tiros em Novo Repartimento

Francisco Rodrigues da Silva e Silva, de 33 anos, foi morto a tiros, na madrugada de segunda-feira (16), nas proximidades da Praça Antônio Martins, na cidade de Novo Repartimento, região sudeste do Pará. A princípio, ele conseguiu fugir com vida depois de ser baleado. O corpo dele foi localizado logo pela manhã do mesmo dia, nos fundos de um quintal. Até o momento, ninguém foi preso.

A 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (23ª CIPM), que é responsável pelo policiamento na área, recebeu uma ligação, por volta das 2h30 de segunda (16), pela qual uma pessoa afirmou ter ouvido um disparo na Rua São Luís, bairro Vila Tucuruí. Uma guarnição foi até o local verificar a denúncia, mas não encontrou nada.

Já pela manhã, ainda na segunda (16), uma pessoa comunicou a 23ª CIPM de que tinha localizado um corpo na mesma via onde o disparo tinha sido escutado. A PM foi até o local e confirmou a localização da vítima atrás de um arbusto, em posição fetal.

Aos policiais, os vizinhos disseram que ouviram Francisco ter discutido com um rapaz, supostamente, sobre uma espingarda. A polícia verificou que ele tinha três perfurações de arma de fogo nas costas.

Um inquérito foi aberto pela Polícia Civil para investigar a autoria e motivação do crime, que ainda não foram esclarecidas. O corpo de Francisco foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí. A redação integrada de O Liberal solicitou mais informações à PC e aguarda retorno.