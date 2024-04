Homem é morto a tiros em comunidade na zona rural de Barcarena

Um homem identificado como Luan Fernando da Silva Amaral, de 33 anos, foi morto a tiros na última sexta-feira (5), no ramal São João, localizado na comunidade São Felipe, zona rural de Barcarena, na Região Metropolitana de Belém. O crime ocorreu por volta das 18h, conforme informações do 14° Batalhão da Polícia Militar (14º BPM).

Segundo relatos de moradores da região, dois homens em uma moto vermelha chegaram atirando contra a vítima. Ainda de acordo com as testemunhas, pelo menos quatro disparos foram efetuados, acertando a cabeça de Luan. Após o homicídio, os suspeitos fugiram.

Ainda de acordo com as testemunhas, a vítima seria usuário de drogas, o que, supostamente, motivou o crime. No entanto, a polícia ainda não detalhou a possível motivação do homicídio. Após o homicídio, diversos curiosos se aglomeraram no local. Ninguém soube informar o possível rumo dos suspeitos, que estavam usando capacete, como relataram os moradores.

Por nota, a Polícia Civil informou que “equipes da Delegacia de Barcarena apuram as circunstâncias da morte. Perícias foram solicitadas para auxiliar na investigação”.