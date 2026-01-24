Homem é morto a tiros dentro de kitnet em Castanhal

Um homem identificado como Adriano Santos Nascimento, de idade desconhecida, foi morto a tiros na noite de sexta-feira (23), por volta das 23h, na rua Manassés Porpino, no município de Castanhal, no nordeste do Pará.

De acordo com informações da Polícia Militar do Pará, uma guarnição do 5º Batalhão realizava deslocamento pela BR-316, em direção ao bairro Jaderlândia, quando foi acionada por moradores nas proximidades do Posto Santa Rita. As pessoas relataram ter ouvido disparos de arma de fogo em uma via localizada ao lado do estabelecimento.

Ao chegarem ao local indicado, os policiais encontraram a vítima já sem vida, com marcas de disparos. A área foi isolada e os órgãos competentes foram acionados para a realização dos procedimentos cabíveis.

Segundo relato de uma adolescente de 16 anos, que estava com a vítima em uma kitnet onde ambos residiam, dois homens bateram à porta do imóvel. No momento em que Adriano atendeu, um dos suspeitos efetuou disparos contra ele e, em seguida, fugiu do local.

Ainda conforme a Polícia Militar, durante consulta aos bancos de dados da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), foi constatado que a vítima possuía passagem pelo crime de roubo, previsto no artigo 157 do Código Penal Brasileiro. No imóvel, também foram encontrados indícios de consumo de entorpecentes.

As guarnições do 5º BPM seguem em diligências para tentar identificar e localizar os autores do crime. O caso é investigado pela Polícia Civil.