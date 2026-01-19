Capa Jornal Amazônia
Homem é morto a tiros ao ter a casa invadida em Castanhal

O crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira (19), no Loteamento Costa do Atlântico

O Liberal
fonte

Homem é morto a tiros ao ter a casa invadida em Castanhal. (Foto: Arquivo / Imagem Ilustrativa / O Liberal)

Um homem identificado como Valclei Prata de Oliveira foi assassinado a tiros em Castanhal, no nordeste do Pará. O crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira (19), em uma casa na rua Atalaia, no Loteamento Costa do Atlântico. Segundo as informações iniciais, os autores do crime são quatro homens armados que invadiram a residência da vítima. 

O homicídio ocorreu por volta de 1h, na casa que fica localizada próximo ao CT do time do Castanhal. Segundo informações da Polícia Militar, uma guarnição do 5º BPM foi acionada após moradores denunciarem que um homem havia sido baleado na área. Ao chegar ao endereço, a equipe constatou que a vítima já estava morta dentro do imóvel. Ainda segundo a PM, Valclei estaria foragido do sistema prisional após não retornar de uma saída temporária e tinha várias passagens pela polícia.

Moradores contaram aos agentes que quatro suspeitos, todos com capacetes de motos, chegaram ao local e perguntaram por uma pessoa chamada Fernando. Em seguida, os homens arrombaram a grade da casa e invadiram o imóvel. Um dos suspeitos ainda teria dito que só havia uma pessoa na residência, dando a entender que também estariam procurando um segundo alvo que deveria estar na casa. 

A vítima foi morta em um dos quartos do imóvel. A maioria dos tiros atingiu a região da cabeça de Valclei. Após o crime, os suspeitos fugiram do local. A área foi isolada para a realização da perícia e a remoção do corpo. Não há informações sobre as identidades dos autores do homicídio.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e foi informada que a Delegacia de Castanhal realiza diligências para identificar e localizar os suspeitos do homicídio. "Testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações", comunicou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

homicídio em castanhal

homem morto a tiros
Polícia
